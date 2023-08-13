Произведение искусства из мусора! Как в Днепре эффективно перерабатывают пластик и что из него получается

Сортирует и перерабатывает около 50 видов сырья. Днепрянин в своем уже втором пункте приема вторсырья создал настоящий экохаб.

Каждый месяц сюда приходят не менее 1,5 тыс. горожан — вместе сортируют пластик и дают ему вторую жизнь. Из него изготавливают скамейки, стулья и даже сумки, которые выставляют на украинских и европейских неделях моды.

Из мусорника на миланскую неделю моды! Днепрянин эффективно перерабатывает пластик

В помещении в центре города Александр Гречка обустроил станцию Underground Днепр. Каждый желающий может принести сюда вторсырье и на месте его отсортировать. Сделать это легко помогает специальный прибор.

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Он сканирует тип пластика. Научить днепрян экосознанию и показать пример экономного использования ресурсов — приоритетные задачи для мужчины, потому что это вторая такая станция. Александр говорит, несколько лет назад на станции приходили около 20 человек, а теперь — не менее 1,5 тыс.

Многие переработчики закрылись, кто-то уехал, были только заготовители, которые принимали три вида сырья. Мы с них и начали, а сейчас у нас 48 видов, — рассказывает Александр Гречко.

Большую часть пытаются переделать самостоятельно. Вторую жизнь здесь получают сотни килограммов мусора. В первую очередь пластик. Дочь Александра изготовляет сумки из переработанных пластиковых крышечек.

Их демонстрировали не только на Украине, но и в Лос-Анджелесе и Милане на неделе моды. Стоят они более $500, но и спрос от европейцев сумасшедший.

Сортировка и переработка сырья — дело не только полезное, но и увлекательное, говорит эко-активист. Пластик, который не попадает на полигон, можно переделать на скамейку. Скамейка получается почти вечной, ведь пластик из нее можно переработать более восьми раз.

Сегодня Александр ищет мецената для расширения дела. У него амбициозные планы — открыть такие же пункты в каждом районе Днепра, а затем сделать франшизу на всю Украину.

Раньше мы рассказывали, как в Винницкой области перерабатывают вредные отходы.

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