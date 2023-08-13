Витвір мистецтва зі смітника! Як у Дніпрі ефективно перероблюють пластик та що з нього виходить

Сортує та перероблює майже 50 видів сировини. Дніпрянин у своєму вже другому пункті прийому вторсировини створив справжній екохаб.

Щомісяця сюди приходять щонайменше 1,5 тис. містян — разом сортують пластик і дають йому друге життя. З нього виготовляють лавки, стільці та навіть сумки, які виставляють на українських та європейських тижнях моди.

Зі смітника на міланський тиждень моди! Дніпрянин ефективно перероблює пластик

У приміщенні в центрі міста Олександр Гречка облаштував станцію Underground Дніпро. Кожен охочий може принести сюди вторсировину і на місці її відсортувати. Зробити це легко допомагає спеціальний прилад.

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Він сканує тип пластику. Навчити дніпрян екосвідомості та показати приклад ощадного використання ресурсів — пріоритетні завдання для чоловіка, бо це друга така станція. Олександр каже, кілька років тому на станції приходили зо 20 людей, а тепер — щонайменше 1,5 тис.

Багато переробників закрилися, хтось виїхав, були лише заготовники, які приймали три види сировини. Ми з них і почали, а зараз у нас 48 видів, — розповідає Олександр Гречка.

Більшу частину намагаються переробити самостійно. Друге життя тут отримують сотні кілограмів сміття. Насамперед пластик. Донька Олександра виготовляє сумки з перероблених пластикових кришечок.

Їх демонстрували не тільки в Україні, а й у Лос-Анджелесі та Мілані на тижні моди. Коштують вони понад $500, але і попит від європейців шалений.

Сортування та перероблювання сировини — справа не тільки корисна, а й захоплива, каже еко-активіст. Пластик, що не потрапляє на полігон, можна переробити на лавку. Лавка виходить майже вічною, адже пластик з неї можна переробити понад вісім разів.

Нині Олександр шукає мецената для розширення справи. У нього амбіційні плани — відкрити такі ж пункти в кожному районі Дніпра, а потім зробити франшизу на всю Україну.

Раніше ми розповідали, як на Вінничині перероблюють шкідливі відходи.

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