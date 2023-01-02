Погибли 206 пешеходов: в Украине участились ДТП из-за отсутствия света

Отсутствие света — это не только неудобства в повседневной жизни. Ведь темнота может угрожать нашей жизни! Из-за блекаутов выросло количество ДТП с участием пешеходов — неосвещенные дороги и темная одежда делают человека незаметным.

Пешеходы же часто пренебрегают правилами безопасности, переходят дорогу в неположенных местах и ленятся хотя бы включить фонарик на телефоне.

Волонтер Евгений — каждый день за рулем. Он рассказывает: даже несмотря на наличие по городу подземных переходов люди все равно перебегают дорогу в неположенном месте. Тогда пешеходов не видно даже с хорошим автомобильным освещением, как в машине Евгения. В Харькове уличное освещение не включали даже летом, но проблемой это стало именно осенью.

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Но даже фонарик не поможет, если его свет будет направлен вниз. Надо светить на авто, причем, в обе стороны, учит Евгений.

На Героев Харькова ежедневно случаются аварии, бьются автомобили, гибнут пешеходы даже на зебре.

Такая ситуация по всему городу, ведь расстояние, на котором водитель может увидеть человека в темной одежде на неосвещенном участке — от 18 метров до нуля.

В полиции просят пешеходов быть заметными себя на дороге, а водителей соблюдать безопасную скорость. С блекаутами количество ДТП с участием пешеходов возросло, в некоторых городах — вдвое. Наибольшее количество аварий происходит именно в темное время суток, сообщили в Патрульной полиции Украины.

С 10 октября по 30 ноября в Украине погибли 206 пешеходов, 171 из них попали под колеса авто с наступлением темноты. Травмированных — 1123, из них сбито в темный период суток 777.

Чтобы хоть как-то помочь, волонтеры благотворительного фонда Незламний Харків нашили светоотбивающие браслеты. Его руководительница Мария Зайцева говорит: она как водитель сама хотела дать пешеходам какие-то вещи, которые будут видны для водителей издалека, а не за два метра.

— Надо было такое, чтобы выглядело хорошо и чтобы человек не выбросил: это как было в 2020 году, когда маски носили в карманах.

Волонтеры подготовили четыре тысячи светоотражающих браслетов и раздавали их вместе с патрульными.

О правилах вождения в темное время суток стоит вспомнить и водителям: как безопасно ездить на авто зимой вечером, мы рассказывали раньше.

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