Загинуло 206 пішоходів: в Україні почастішали ДТП через відсутність світла

Відсутність світла — це не лише незручності у повсякденному житті. Адже темінь може загрожувати нашому життю! Через блекаути зросла кількість ДТП за участі пішоходів — неосвітлені дороги й темний одяг роблять людину непомітною.

Пішоходи ж часто нехтують правилами безпеки, переходять дорогу в неналежних місцях і лінуються бодай увімкнути ліхтарик на телефоні.

Волонтер Євген — щодня за кермом. Він розповідає: навіть попри наявність по місту підземних переходів, люди все одно перебігають дорогу в неналежному місці. Тоді пішоходів не видно навіть з хорошим автомобільним освітленням, як в автівці Євгена. У Харкові вуличне освітлення не вмикали навіть влітку, але проблемою це стало саме восени.

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Та навіть ліхтарик не допоможе, якщо його світло спрямувати вниз. Треба світити на авто, причому, в обидва боки, вчить Євген.

На Героїв Харкова чи не щодня трапляються аварії, б’ються автівки, гинуть пішоходи навіть на зебрі.

Така ситуація по всьому місту, адже відстань, на якій водій може побачити людину в темному одязі на неосвітленій ділянці — від 18 метрів до нуля.

В поліції просять пішоходів позначати себе на дорозі, і водіїв дотримуватися безпечної швидкості. З блекаутами кількість ДТП за участі пішоходів зросла, в деяких містах — удвічі. Найбільша кількість аварій трапляється саме в темний час доби, повідомили в Патрульній поліції України.

Від 10 жовтня до 30 листопада в Україні загинуло 206 пішоходів, 171 з них потрапили під колеса авто з настанням темряви. Травмованих — 1123, з них збито в темний період доби 777.

Щоб хоч якось допомогти, волонтери благодійного фонду Незламний Харків нашили світловідбивальних браслетів. Його керівниця Марія Зайцева каже: вона як водійка сама хотіла дати пішоходам якісь речі, які буде видно для водіїв здалеку, а не за два метри.

— Треба було таке, щоб мало гарний вигляд і щоб людина не викинула: це як було у 2020 році, коли маски носили у кишенях.

Волонтери підготували чотири тисячі світловідбивальних браслетів, роздавали разом з патрульними.

Про правила кермування у темну пору доби варто згадати й водіям: як безпечно їздити на авто взимку ввечері, ми розповідали раніше.

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