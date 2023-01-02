Lifestyle

Загинуло 206 пішоходів: в Україні почастішали ДТП через відсутність світла

Тетяна Доцяк 02 Січня 2023, 23:00

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