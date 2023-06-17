Словно из кофейни! Как приготовить вкусный кофе — секреты и рецепт от баристы

Артур Тищук — бариста и тик-токер с многотысячной аудиторией. Он расскажет, можно ли выращивать кофе на балконе, а еще почему все-таки эспрессо, а не “экспрессо”. Читай, как приготовить вкусный кофе дома — секреты напитка от бариста.

Как приготовить вкусный кофе дома

Барист многие путают с барменами. Баристы варят кофе, а бармен готовит алкогольные напитки. В этом и есть разница. Многие еще путают название напитка эспрессо и называют его “экспрессо”, на это бариста шутит, что экспресс — это поезда на вокзале.

Разнообразие названий кофе связано с рецептами приготовления. Каждый из них различно открывает вкус кофе, у каждого своя технология приготовления, консистенция молока, количество пены.

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Чтобы сделать пену, как в кофейне, нужно взбить ее горячим паром. А рисунки получаются красивыми и профессиональными даже дома, если правильно взбито молоко.

Любой кофе — яд для желудка, если перед ним не поесть, — говорит бариста Артур Тищук.

Зерновой кофе срывают с кустов зеленым, поэтому он нуждается в обжарке, чтобы выварить кофеин. Вырастить такой в Украине нельзя, ведь он нуждается в особых климатических условиях.

Для барист даже устраивают соревнования, это как вид спорта. Туда ходят люди, которые занимаются латте-артом, соревнуются в качестве и красоте рисунков.

Кофе бодрит, потому что в нем есть кофеин, который влияет на работу мозга и дает энергию нашему организму. Артур рассказывает, что он пьет и растворимый популярный кофе. Растворимый из пакетиков он называет нормой.

Артур говорит, что он учился самостоятельно работать с кофе. Просматривал видео, слушал объяснения. Ему удалось научиться за три часа. Но существуют специальные школы, где можно овладеть искусством варки кофе. Там даже выдают сертификаты.

Зарплата барист очень отличается. Это может быть и 8 тыс. грн, и 50 тыс. грн. Все зависит от того, в каком районе ты работаешь, какое качество твоей работы и сколько чаевых оставляют гости.

Арабика отличается от робусты тем, что она более мягкая и более кислая. Робуста — зерна крепкие и горькие. Арабику смешивают с робустой, чтобы получился купаж, размеренный вкус.

Артур говорит, что гости бывают очень разные, некоторые вежливые и приятные, а другие могут бросаться деньгами в лицо или отказываться платить. Рассказывает, что самое неприятное, когда люди не здороваются.

Ранее в эксклюзивном материале мы подробно рассказывали о видах кофе, культуре потребления и особом рецепте от бариста.

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