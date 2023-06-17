Наче з кав’ярні! Як приготувати смачну каву — секрети та рецепт від баристи

Артур Тищук — бариста та тік-токер із багатотисячною аудиторією. Він розкаже, чи можна вирощувати каву на балконі, а ще — чому все-таки еспресо, а не “експресо”. Читай, як приготувати смачну каву вдома — секрети напою від баристи.

Як приготувати смачну каву вдома

Барист багато хто плутає з барменами. Баристи варять каву, а бармен — готує алкогольні напої. В цьому і є різниця. Багато людей ще плутають назву напою еспресо і називають його “експресо”, на це бариста жартує, що експрес — це потяги на вокзалі.

Різноманіття назв кави пов’язане з рецептами приготування. Кожен з них по-різному відкриває смак кави, в кожного своя технологія приготування, консистенція молока, кількість піни.

Зараз також дивляться

Щоб зробити піну, як у кав’ярні, потрібно збити її гарячою парою. А малюнки виходять гарними та професійними навіть удома, якщо правильно збите молоко.

Кожна кава — отрута для шлунку, якщо перед нею не їсти, — каже бариста Артур Тищук.

Зернову каву зривають з кущів зеленою, тому вона потребує обсмаження, щоб виварити кофеїн. Виростити таку в Україні не можна, адже вона потребує особливих кліматичних умов.

Для барист навіть влаштовують змагання, це як вид спорту. Туди ходять люди, які займаються лате-артом, змагаються в якості та красі малюнків.

Кава бадьорить, бо в ній є кофеїн, який впливає на роботу мозку та дає енергію нашому організму. Артур розповідає, що він п’є і розчинну популярну каву. Розчинну з пакетиків він називає нормою.

Артур каже, що він навчався самостійно працювати з кавою. Переглядав відео, слухав пояснення. Йому вдалося навчитися за три години. Але існують спеціальні школи, де можна опанувати мистецтво варіння кави. Там навіть видають сертифікати.

Зарплата барист дуже відрізняється. Це може бути і 8 тис. грн, і 50 тис. грн. Усе залежить від того, в якому районі ти працюєш, яка якість твоєї роботи та скільки чайових залишають гості.

Арабіка відрізняється від робусти тим, що вона м’якша та більш кисла. Робуста — зерна міцні та гіркі. Арабіку змішують з робустою, щоб вийшов купаж, розмірений смак.

Артур каже, що гості трапляються дуже різні, деякі ввічливі та приємні, а інші — можуть кидатися грошима в обличчя або відмовлятися платити. Розповідає, що найнеприємніше, коли люди не вітаються.

Раніше у розлогому матеріалі ми розповідали про види кави, культуру споживання та особливий рецепт від баристи.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!