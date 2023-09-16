Вероятность выжить — 25%. Киевлянин пытался продать рысь на сайте объявлений: что с животным

Киевлянин пытался продать на сайте объявлений краснокнижную рысь за $3800. Но наткнулся он не на покупателей, а на зоологов и правоохранителей. Читай подробнее, в каком состоянии рысенок и какая ответственность предусмотрена для мужчины.

Киевлянин пытался продать рысь на сайте объявлений: что с животным

Детальнее о ситуации рассказали журналисты ТСН в эфире телемарафона Єдині новини. Рысь пытались продать на популярном сайте объявлений. Опубликовали фото, цену. Люди увидели это и обратились к защитнице животных Ярославе Кобе.

Мы продумали четкую легенду, переписывались с человеком две недели. Главной целью было собрать детали бизнеса и передать полиции, — рассказывает зоозащитница Ярослава Коба.

Продавец в переписке описывал, какая рысь ласковая, что хорошо относится к детям, а также, что ее можно сводить с некоторыми породами кошек, например мейн-кунами.

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Также отправляли видео, как женщина плавает с рысью в бассейне. Владелица выкладывала эти видео в соцсети, чтобы собрать лайки.

Рысь на продажу привезли в переноске для кошек. Владелец отказывался отдавать животное полиции. Никаких документов на животное не было. Полиции пришлось применить силу.

В Украине запрещено законом содержать в частных условиях диких животных, тем более продавать или покупать краснокнижных животных. Однако криминалом такие действия не являются. Поэтому в полиции на мужчину завели административное дело. Его ждет суд и штраф до 160 тыс. грн.

Подобных сообщений на сайтах объявлений — сотни. Структуры, которая следила бы за продажей животных в интернете, нет. Поэтому людей призывают не проходить мимо, а направлять такие объявления в киберполицию.

Рысенок же сейчас находится в одной из ветеринарных клиник Киева. Это девочка, ей около 3,5 месяца. Она должна быть вдвое больше, чем сейчас. У нее нетипичное поведение. Вероятность того, что животное выживет, всего 25%.

Ранее мы рассказывали о задержании мужчины, который плевался в военных.

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