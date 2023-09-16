Імовірність вижити — 25%. Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною

Киянин намагався продати на сайті оголошень червонокнижну рись за $3800. Але натрапив він не на покупців, а на зоологів та правоохоронців. Читай детальніше, в якому стані рисеня та яка відповідальність передбачена для чоловіка.

Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною

Детальніше про ситуацію розповіли журналісти ТСН в ефірі телемарафону Єдині новини. Рисеня намагалися продати на популярному сайті оголошень. Опублікували фото, ціну. Люди побачили це та звернулися до захисниці тварин Ярослави Коби.

Ми продумали чітку легенду, листувалися з людиною два тижні. Головною метою було зібрати деталі бізнесу та передати поліції, — розповідає зоозахисниця Ярослава Коба.

Продавець у листуванні описував, яка рись ласкава, що добре ставиться до дітей, а також, що її можна зводити з деякими породами котів, наприклад, мейн-кунами.

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Також відправляли відео, як жінка плаває з риссю у басейні. Власниця викладала ці відео у соцмережі, аби зібрати лайки.

Рись на продаж привезли у переносці для котів. Власник відмовлявся віддавати тварину поліції. Жодних документів на тварину не було. Поліції довелося застосувати силу.

В Україні заборонено законом утримувати у приватних умовах диких тварин, надто — продавати чи купувати червонокнижних тварин. Однак криміналом такі дії не є. Тому у поліції на чоловіка завели адміністративну справу. На нього чекає суд та штраф до 160 тис. грн.

Подібних повідомлень на сайтах оголошень — сотні. Структури, яка б стежила за продажем тварин в інтернеті, немає. Тому людей закликають не проходити повз, а направляти такі оголошення у кіберполіцію.

Рисеня ж зараз перебуває в одній з ветеринарних клінік Києва. Це дівчинка, їй близько 3,5 місяців. Вона має бути вдвічі більшою, ніж є зараз. У неї нетипова поведінка. Ймовірність, що тварина виживе, усього 25%.

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