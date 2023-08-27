То, что не даст забыть о борьбе региона: какие экспонаты представлены в Музее сопротивления в Херсоне

Уцелевший в большой воде украинский флаг пополнит коллекцию Музея сопротивления Херсона. Ее разместили в одной из городских библиотек. Коллекцию собирают с первых дней деоккупации города.

Среди экспонатов есть вещи, которые спасли херсонцев во время обстрелов, а также образцы российской пропаганды, которой агрессор накачивал регион еще задолго до начала широкомасштабного наступления. А еще — рукописные воспоминания очевидцев. Словом, все, что не даст будущим поколениям забыть о цене свободы и героизме города.

Экспонаты кочевали из одного культурного института в другой, а коллекция все увеличивалась.

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Каждый предмет, который человек принес и который реально связан с событиями войны, ценен. За ним есть какая-то история, — говорит заведующий библиотекой Антон Костенко.

Например, здесь есть часы, которые висели в одном из жилищ херсонцев. Когда осколок вражеского снаряда пробил часы, стрелка остановилась. Также есть телефон, в котором запеклась вражеская пуля, устройство спасло жизнь владельцу.

Россияне завозили в Херсон свои старые книги и учебники, которые считали ненужными в своей стране, как гуманитарную помощь, чтобы продемонстрировать якобы неравнодушие к образованию в регионе.

В оккупированном Херсоне активно действовало движение сопротивления. Ранее мы рассказывали историю активистов движения сопротивления Жовта стрічка.

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