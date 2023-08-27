Те, що не дасть забути про боротьбу регіону: які експонати є у Музеї спротиву в Херсоні

Уцілілий у великій воді український прапор поповнить колекцію Музею спротиву Херсона. Її розмістили в одній з міських бібліотек, збирають від перших днів деокупації міста.

Серед експонатів — і речі, які врятували херсонців під час обстрілів, а також зразки російської пропаганди, якою агресор накачував регіон задовго до початку широкомасштабного наступу. А ще — рукописні спогади очевидців. Словом, усе, що не дасть майбутнім поколінням забути про ціну свободи та героїзм міста.

Експонати кочували з однієї культурної інституції до іншої, а колекція усе збільшувалася.

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Кожен предмет, який людина принесла і який реально пов’язаний з подіями війни, цінний. За ним є якась історія, — каже завідувач бібліотеки Антон Костенко.

Наприклад, тут є годинник, який висів в одному з помешкань херсонців. Коли осколок ворожого снаряда пробив годинник, стрілка зупинилася. Також є телефон, в якому запеклася ворожа куля, пристрій врятував життя власнику.

Росіяни завозили до Херсона свої старі книги й підручники, які вважали непотрібним у своїй країні, як гуманітарну допомогу, щоб продемонструвати нібито небайдужість до освіти в регіоні.

В окупованому Херсоні активно діяв рух спротиву. Раніше ми розповідали історію активістів руху спротиву Жовта стрічка.

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