Квартирный вопрос: что происходит на рынке недвижимости Украины и какие цены на жилье

Уже несколько месяцев прошло с того момента, как украинцам разрешили продавать и покупать недвижимость во время полномасштабной войны. До этого государственные реестры были закрыты из соображений безопасности.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита рассказал в эфире телемарафона, какие процессы проходят на рынке недвижимости.

— Рынок достаточно активен. Особенно это чувствуется в последние несколько месяцев.

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Можно сказать, что рынок недвижимости достойно держится в это непростое время. Сделки заключаются практически по всей Украине, — говорит Пита.

Однако количество этих сделок не сравнимо с довоенным временем, поскольку люди боятся вкладывать деньги в недвижимость.

Да и далеко не у всех есть необходимая сумма, чтобы приобрести новое жилье. Ипотечные программы пока не работают, поэтому банки не предоставляют кредиты на приобретение недвижимости.

Потребитель интересуется квартирами, но ожидает снижения цен и не спешит с приобретением. Хотя цены в среднем по Украине и так упали на 15–20%.

Но все зависит от региона. К примеру, в восточных областях стоимость недвижимости обвалилась на 40%, а в западных — на 5-10%.

В настоящее время квартирный вопрос стоит остро для миллионов внутренних переселенцев. Ожидается, что именно они оживят рынок недвижимости.

Государство разрабатывает программы поддержки людей, которые остались без жилья в результате российского нашествия. Жители Киевской области могут получить деньги на новую квартиру уже в этом году. Узнай подробнее по ссылке.

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