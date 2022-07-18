Lifestyle

Квартирне питання: що відбувається на ринку нерухомості України та які ціни житло

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Липня 2022, 08:00
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