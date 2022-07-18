Квартирне питання: що відбувається на ринку нерухомості України та які ціни житло

Уже кілька місяців минуло з того моменту, як українцям дозволили продавати та купувати нерухомість під час повномасштабної війни. До цього державні реєстри були закриті з міркувань безпеки.

Президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта розповів в ефірі телемарафону, які процеси відбуваються на ринку нерухомості.

— Ринок досить активний. Особливо це відчувається останні кілька місяців.

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Можна сказати, що ринок нерухомості гідно тримається в цей непростий час. Угоди укладаються практично по всій Україні, — каже Піта.

Проте, звісно, кількість цих угод не можна порівнювати з довоєнним часом, адже люди бояться вкладати гроші в нерухомість.

Та й далеко не всі мають необхідну суму, щоб придбати нове житло. Іпотечні програми наразі не працюють, тому банки не надають кредити на придбання нерухомості.

Споживач цікавиться квартирами, але очікує на зниження вартості й не поспішає з придбанням. Хоча ціни в середньому по Україні й так впали на 15-20%.

Але все залежить від регіону. Наприклад, у східних областях вартість нерухомості обвалилась на 40%, а в західних — на 5-10%.

Наразі квартирне питання стоїть гостро для мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Тож очікується, що саме вони пожвавлять ринок нерухомості.

Держава розробляє програми підтримки людей, які залишились без житла внаслідок російської навали. Жителі Київщини можуть отримати кошти на нову квартиру вже цього року. Дізнайся про це більше за посиланням.

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