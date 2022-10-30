Стоят, как золотые! Почему растут цены на яйца и когда ожидать снижения стоимости

Осенью украинцев, уже привыкших к дорогой гречке, соли и хлебу, ожидал очередной ценовой шок — один из самых доступных продуктов подорожал вдвое.

Яйца, которые держались последние пол года, резко подскочили в цене — с 30 до 62 гривен за десяток в среднем. Но на полках супермаркетов есть ценники и выше 80 гривен за отборные или элитные, как их называют производители.

Почему подорожали яйца в Украине

Резкое подорожание специалисты объясняют, во-первых, сезонностью. Половина яиц, которые мы потребляем, — из частных домохозяйств, то есть из села. Осенью холодно, поэтому куры всегда несутся хуже. Яиц меньше, а спрос остался таким же высоким, поэтому цена и растет.

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Сказывается также дорогой доллар, горючее, электроэнергия, которая для промышленников дорожает ежемесячно.

Растет стоимость энергоносителей, стоимость ветеринарных препаратов, в основном импортных, витамины для питания птицы, — объясняет аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

В Союзе птицеводов Украины добавляют: весной и летом цена на яйца оставалась довоенной, потому что их на рынке был избыток, а сейчас у нас сокращение поголовья кур-несушек. Ведь весной, в начале полномасштабного вторжения, и частные домохозяйства, и промышленники не рисковали закладывать новое поголовье, вынужденно вырезали птиц.

Часть производств мы вообще потеряли, поскольку предприятия разрушены в результате боевых действий, а часть — оккупированы. Один из самых больших и современных птицекомплексов был в печально известной Чернобаевке, что в Херсонской области. Крупные предприятия работали в Донецкой и Харьковской областях.

Впрочем, дефицита яиц точно не будет, говорят в Министерстве агрополитики. Летом бизнес пришел в себя, новое поголовье яичных кур заложили, поэтому до конца года его увеличат на треть. Однако нужно время, чтобы оно подросло.

Также в Министерстве агрополитики уже констатируют стабилизацию цены — она больше не будет подниматься. Но окончательно цену сформирует уже упавший спрос, говорят аналитики.

А вот снижение стоимости пока ждать не стоит, поскольку на новогодние праздники цены не снизятся. Подешевеет украинское яйцо разве что следующей весной.

Также бьет по кошелькам украинцев и цена на топливо. Ведь от нее зависит конечная стоимость продуктов и ​​других товаров первой необходимости, которые доставляют машинами. Читай, будет ли колебаться стоимость топлива в Украине.

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