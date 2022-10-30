Коштують, як золоті! Чому ціни на яйця зростають та коли чекати на зниження вартості

Восени українців, які вже звикли до дорогої гречки, солі та хліба, чекав черговий ціновий шок — один із найдоступніших продуктів подорожчав удвічі.

Яйця, які трималися останні півроку, різко підскочили в ціні — з 30 до 62 гривень за десяток у середньому. Але на полицях супермаркетів є цінники й понад 80 гривень за відбірні чи елітні, як їх називають виробники.

Чому подорожчали яйця в Україні

Різке здорожчання фахівці пояснюють, по-перше, сезонністю. Половина яєць, які ми споживаємо — із приватних домогосподарств, тобто із села. Восени холодно, тож кури завжди несуться гірше. Яєць менше, а попит залишився таким же високим, тому ціна й росте.

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Додає також дорогий долар, пальне, електроенергія, яка для промисловців дорожчає щомісяця.

Зростає вартість енергоносіїв, вартість ветеринарних препаратів, які в основному імпортні, вітаміни для харчування птиці, — пояснює аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

У Союзі птахівників України додають: весною та влітку ціна на яйця залишалася довоєнною, бо їх на ринку був надлишок, а нині маємо скорочення поголів’я курей-несучок. Адже навесні, на початку повномасштабного вторгнення, і приватні домогосподарства, і промисловці не ризикували закладати нове поголів’я, вимушено вирізали птахів.

Частину виробництв ми взагалі втратили, оскільки підприємства зруйновані унаслідок бойових дій, а ще частина — окуповані. Один із найбільших і найсучасніших птахокомплексів був у сумнозвісній Чорнобаївці на Херсонщині. Великі підприємства працювали на Донеччині та Харківщині.

Утім, дефіциту яєць точно не буде, кажуть у Міністерстві агрополітики. Влітку бізнес оговтався, нове поголів’я яєчних курей заклали, тож до кінця року його збільшать на третину. Однак потрібен час, щоб воно підросло.

Також у Міністерстві агрополітики вже констатують стабілізацію ціни — більше вона не підніматиметься. Та остаточно ціну сформує попит, який уже впав, кажуть аналітики.

А ось зниження вартості поки чекати не варто, оскільки на новорічні свята ціни не впадуть. Подешевшає українське яйце хіба що наступної весни.

Також б’є по гаманцях українців і ціна на пальне. Адже від неї залежить кінцева вартість на продукти в супермаркетах та інші товари першої необхідності, які доставляють автівками. Читай, чи коливатиметься вартість пального в Україні.

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