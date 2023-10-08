Прокачай ПВО и поддержи войско! Как приобщиться к благотворительному самому длинному в мире марафону

29 октября состоится самый длинный в мире марафон для поддержки тех, кто более девяти лет защищает, спасает, лечит и приближает победу Украины. Каждый участник сможет пробежать дистанцию и посвятить герою медаль.

Самый длинный в мире марафон — как присоединиться и усилить ПВО

В Киеве же участники уже начали подготовку к благотворительному забегу. Каждую неделю они тренируются вместе с сертифицированными тренерами. В прошлое воскресенье готовились вместе с защитником Азовстали Дмитрием Орестом Козацким.

Поучаствовать в благотворительной тренировке смог каждый желающий независимо от уровня физической подготовки.

Сейчас также смотрят

Если нашим ребятам удается держать оборону, то мы просто обязаны держаться во всех других проявлениях, — говорит участница Анастасия.

Тренировка была бесплатной, однако участники имели возможность по желанию задонатить любую сумму на сбор Запакуй небо — прокачай ПВО. Такую серию тренировок организаторы запустили в столице, чтобы у участников была возможность подготовиться к забегу.

Цель марафона в первую очередь — поблагодарить, поддержать каждого защитника, спасателя, медика. Кто спасает и защищает нас каждый день, — говорит Дмитрий Орест Казацкий.

— Во-вторых, напомнить миру о войне. Третье — прокачать нашу ПВО и задонатить по возможности.

Чтобы приобщиться к самому длинному в мире марафону, нужно зарегистрироваться на сайте, задонатить любую сумму от 100 грн и 29 октября пробежать дистанцию, которую каждый выбирает сам. В любой точке планеты.

В Киеве это произойдет на ВДНХ. Все вырученные средства будут переданы на усиление ПВО страны.

Раньше мы рассказывали, как ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем в горы.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.