Прокачай ППО та підтримай військо! Як долучитися до благодійного найдовшого у світі марафону

29 жовтня відбудеться найдовший у світі марафон задля підтримки тих, хто понад дев’ять років захищає, рятує, лікує і наближає перемогу України. Кожен учасник зможе пробігти дистанцію та присвятити героєві свою медаль.

Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО

У Києві ж учасники вже почали підготовку до благодійного забігу. Щотижня вони тренуються разом із сертифікованими тренерами. Минулої неділі готувалися разом із захисником Азовсталі Дмитром Орестом Козацьким.

Взяти участь у благодійному тренуванні зміг кожен охочий незалежно від рівня фізичної підготовки.

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Якщо нашим хлопцям і дівчатам вдається тримати оборону, то ми просто зобов’язані триматися в усіх інших проявах, — каже учасниця Анастасія.

Тренування було безкоштовним, утім учасники мали змогу за бажанням задонатити будь-яку суму на збір Запакуй небо — прокачай ППО. Таку серію тренувань організатори запустили у столиці, щоб учасники мали можливість підготуватися до забігу.

Мета марафону у першу чергу — подякувати, підтримати кожного захисника, рятівника, медика. Хто рятує і захищає нас щодня, — каже Дмитро Орест Козацький.

— По-друге — нагадати світові про війну. Третє — прокачати нашу ППО і задонатити за можливості.

Аби долучитися до найдовшого у світі марафону, треба зареєструватися на сайті, задонатити будь-яку суму від 100 грн і 29 жовтня пробігти дистанцію, яку кожен вибирає сам. У будь-якій точці планети.

У Києві це відбудеться на ВДНГ. Усі виручені кошти передадуть на підсилення ППО країни.

Раніше ми розповідали, як ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом у гори.

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