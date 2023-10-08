Lifestyle

Прокачай ППО та підтримай військо! Як долучитися до благодійного найдовшого у світі марафону

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 08 Жовтня 2023, 11:00

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Прокачай ППО та підтримай військо! Як долучитися до благодійного найдовшого у світі марафону
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