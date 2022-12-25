Свет один раз в сутки и то ночью — как живут киевляне с дефицитом электричества и когда станет легче

Свет несколько часов и то поздно ночью — в таких условиях живут уже почти неделю киевляне и жители Киевской области. В некоторых домах электричества вообще не было несколько суток.

Россияне почти полностью уничтожили высоковольтные трансформаторы вокруг столицы, так что передавать электричество сюда из общей энергосистемы очень сложно.

Узнай, как живут киевляне во время критического дефицита электроэнергии.

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Особенно тяжело тем, чьи дома полностью на электричестве. Киевляне придумывают лайфхаки, как не проспать подачу света — кто-то включает вытяжку, телевизор или радио, а кто-то просит соседей звонить и будить их. Люди сплачиваются и даже создают собственные пункты несокрушимости.

Местный бизнес тоже подстроился под новые реалии и закупил генераторы, чтобы помогать людям пережить темные времена. В парикмахерской, например, можно помыть голову, а в кафе не только выпить чего-нибудь горячего, но и зарядить телефоны и павербанки.

Кафе, заправки и торговые центры превратились в настоящие пункты несокрушимости. Теперь они больше напоминают офисы. Туда собираются целыми семьями и проводят там почти весь день.

В свою очередь, предприниматели максимально пытаются создать комфорт для клиентов и обустроить дополнительные места, где можно работать и заряжать свои гаджеты.

Энергетики обещают, что через три — четыре дня ситуация в энергосистеме должна улучшиться. Но действительно ощутимое облегчение будет только в апреле, когда в Украину поступит новое оборудование.

Киевляне же уверяют, что врагу не удастся их сломать, потому что они готовы потерпеть неудобства ради победы.

Во время массовых отключений света коворкинги Киева помогают людям работать и учиться с комфортом. Мы собрали список коворкингов в столице, чтобы ты не испытывал(-а) неудобств из-за отключения электроэнергии.

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