Lifestyle

Свет один раз в сутки и то ночью — как живут киевляне с дефицитом электричества и когда станет легче

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 25 декабря 2022, 10:15

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