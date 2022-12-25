Lifestyle

Світло один раз на добу і то вночі — як живуть кияни з дефіцитом електрики та коли стане легше

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 25 Грудня 2022, 10:15

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