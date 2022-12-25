Світло один раз на добу і то вночі — як живуть кияни з дефіцитом електрики та коли стане легше

Світло кілька годин і то вночі — в таких умовах живуть уже майже тиждень кияни та жителі Київщини. У деяких домівках електрики взагалі не було кілька діб.

Росіяни майже повністю знищили високовольтні трансформатори довкола столиці, тож передавати електрику сюди із загальної енергосистеми дуже складно.

Дізнайся, як живуть кияни під час критичного дефіциту електроенергії.

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Особливо важко тим, чиї будинки повністю на електриці. Кияни вигадують лайфхаки, як не проспати подачу світла — хтось вмикає витяжку, телевізор або радіо, а хтось просить сусідів дзвонити й будити їх. Люди гуртуються та навіть створюють власні пункти незламності.

Місцевий бізнес теж підлаштувався під нові реалії та закупив генератори, щоб допомагати людям пережити темні часи. У перукарні, наприклад, можна помити голову, а у кав’ярні не тільки випити чогось гарячого, а й зарядити телефони та павербанки.

Кафе, заправки й торговельні центри перетворились на справжні пункти незламності. Нині вони більше нагадують офіси. Туди збираються цілими сім’ями й проводять там майже весь день.

Своєю чергою підприємці максимально намагаються створити комфорт для клієнтів та облаштувати додаткові місця, де можна працювати та заряджати свої гаджети.

Енергетики обіцяють, що за три – чотири дні ситуація в енергосистемі має покращитись. Але справді відчутне полегшення буде лише у квітні, коли в Україну надійде нове обладнання.

Кияни ж запевняють, що ворогу не вдасться їх зламати, бо вони готові потерпіти незручності заради перемоги.

Під час масових вимкнень світла коворкінги Києва допомагають людям працювати та навчатись з комфортом. Ми зібрали список коворкінгів у столиці, щоб ти не відчував(-ла) незручностей через відключення електроенергії.

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