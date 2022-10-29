Не спеши покупать буржуйку: как местные власти предлагают бороться с холодами

Украинцы готовятся к сложной зиме, понимая, что россияне и дальше будут уничтожать критическую инфраструктуру. В некоторых многоэтажках начали устанавливать буржуйки в подвалах, чтобы греться, если враг оставит без тепла.

Однако в КГГА от идеи киевлян устанавливать буржуйки в домах не в восторге. Говорят, что на такие случаи готовят общие пункты обогрева в школах и других коммунальных заведениях. Также будут следить, чтобы всех пускали погреться, а не выгоняли, как это делают сейчас во время тревоги.

А вот во Львове, где враг уже изрядно уничтожил энергообъекты, наоборот, призывают ОСМД делать пункты обогрева в своих домах. Говорят, что, несмотря на то, что буржуйки неидеальны, но в лютые морозы могут выручить, пока энергетики будут чинить коммуникации после ракетных атак.

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Всего во Львове 2000 ОСМД, буржуйки в подвалах поставили около 100. Однако в ГСЧС предупреждают, что от печек в многоэтажках больше рисков, чем пользы.

По нормам их можно ставить только в двухэтажных домах, поскольку есть опасность отравления угарным газом и возникновения пожара, если установить печку неправильно или еще хуже — купить самопальную, а не заводскую.

Специалисты же отмечают, что в случае уничтожения инфраструктуры быстрое и безопасное решение — это модульные котельные. Поэтому города должны позаботиться о таких запасах, а также о пунктах обогрева, где действительно можно приютить большое количество людей. А для самых худших случаев должны быть планы эвакуации на зимовку в более безопасные регионы.

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