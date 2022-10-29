Не поспішай купувати буржуйку: як місцева влада пропонує боротися з холодами

Українці готуються до складної зими, розуміючи, що росіяни й далі нищитимуть критичну інфраструктуру. У деяких багатоповерхівках почали встановлювати буржуйки у підвалах, щоб грітися, якщо ворог залишить узагалі без тепла.

Однак у КМДА від ідеї киян встановлювати буржуйки у будинках не в захваті. Кажуть, на такі випадки готують загальні пункти обігріву у школах та інших комунальних закладах. Також стежитимуть, щоб пускали усіх погрітися, а не виганяли, як це роблять зараз у тривогу.

А ось у Львові, де ворог уже добряче понищив енергооб’єкти, навпаки, закликають ОСББ робити пункти обігріву у своїх будинках. Говорять, що попри те, що буржуйки неідеальні, у люті морози все ж можуть виручити, поки енергетики лагодитимуть комунікації після ракетних атак.

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Загалом у Львові 2000 ОСББ, буржуйки у підвалах поставили близько 100. Проте у ДСНС попереджають, що від пічок у багатоповерхівках більше ризиків, аніж користі.

За нормами їх можна ставити лише у двоповерхових будинках, оскільки є небезпека отруєння чадним газом та виникнення пожежі, якщо встановити пічку неправильно чи ще гірше — купити самопальну, а не заводську.

Фахівці ж наголошують, що у разі нищення інфраструктури швидке і безпечне рішення — це модульні котельні. Тож міста мають подбати про запас таких, а також про пункти обігріву, де дійсно можна прихистити багато людей. А для найгірших випадків мають бути плани евакуації на зимівлю у безпечніші регіони.

Температура повітря за вікном опускається все нижче, а зима вже дихає нам у потилицю. Водночас прихід холодів збігається із повідомленнями про початок опалювального сезону. Читай, коли початок опалювального сезону 2022-2023.

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