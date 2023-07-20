Юные гении математики! Украинские ученики завоевали шесть медалей на олимпиаде в Японии

На международной олимпиаде по математике украинские ученики завоевали шесть медалей. Война помешала нормальной подготовке, а из-за отсутствия авиасообщения дети очень долго добирались в Японию.

Но без награды не осталось ни одного участника команды. По завершении четверо детей разлетелись по миру. В Киев приехали две участницы.

Завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде

Украинская команда из Японии добиралась двумя самолетами, автобусом и поездом. В пути были двое суток. На международной олимпиаде по математике наша сборная из шести участников завоевала шесть медалей. Пять бронзовых и одну серебряную.

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Второе место у Полины Геник — она выпускница киевского лицея Лидер. Чтобы попасть на мировые соревнования, нужно стать лучшей в школе, районе, затем в городе и Украине.

Ни к какой олимпиаде не готовлюсь, это всегда решение универсальных задач, — говорит девушка.

Ксения Дроздова из Харькова окончила 11 класс в местной частной школе. На олимпиаде завоевала бронзу. Труднее всего, признается, было поверить в себя, а потом справиться с волнением.

Сложная олимпиада, очень. Пишешь, решаешь задачи, а потом появляются мысли, что не сможешь все сделать. Надо себя подготавливать, — рассказывает девушка.

600 участников, самых умных в своей области, из 112 стран. Если сравнивать со спортом, это чемпионат мира. Руководитель команды и профессор КНУ им. Т. Шевченко Богдан Рублев говорит, что медаль такой олимпиады открывает двери в любые научные школы, университеты мира.

Задания олимпиады отличаются от школьной программы. Мало просто знать формулы и теоремы. Путь к правильному ответу нужно придумать самостоятельно. Найти решение удается единицам.

Само участие украинских детей — уже достижение. Ведь пандемия и полномасштабная война не позволяли нормально готовиться к олимпиаде. Наши участники получили невероятную поддержку от зрителей и конкурсантов из других стран.

А пока девочки передают привет родителям на фронт и возвращаются домой. Мечтают, чтобы враг исчез с карты мира и ждут результатов вступительных экзаменов. Учиться решили за границей.

После обучения хотят быть полезны родной стране, надеются, что и Украине ученые будут нужны.

Раньше мы рассказывали, чем удивляли украинские разработки на конференции Inscience 2023.

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