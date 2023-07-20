Lifestyle

Юні генії математики! Українські учні завоювали шість медалей на олімпіаді в Японії

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 20 Липня 2023, 07:00

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