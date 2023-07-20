Юні генії математики! Українські учні завоювали шість медалей на олімпіаді в Японії

На міжнародній олімпіаді з математики українські учні завоювали шість медалей. Війна завадила нормальній підготовці, а через відсутність авіасполучення діти дуже довго добиралися до Японії.

Але без нагороди не лишився жоден учасник команди. По завершенню четверо дітей розлетілися по світу. До Києва приїхали дві учасниці.

Завоювали шість медалей на міжнародній математичній олімпіаді

Українська команда з Японії діставалася двома літаками, автобусом і потягом. У дорозі були дві доби. На міжнародній олімпіаді з математики наша збірна з шести учасників здобула шість медалей. П’ять бронзових та одну срібну.

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Друге місце в Поліни Геник — вона випускниця київського ліцею Лідер. Щоб потрапити на світові змагання, потрібно стати найкращою в школі, районі, потім у місті та в Україні.

До жодної олімпіади не готуюся, це завжди розв’язування універсальних задач, — каже дівчина.

Ксенія Дроздова з Харкова закінчила 11 клас у місцевій приватній школі. На олімпіаді здобула бронзу. Найважче, зізнається, було повірити в себе, а потім впоратися з хвилюванням.

Складна олімпіада, дуже. Пишеш, розв’язуєш задачі, а потім з’являються думки, що не зможеш усе зробити. Треба себе переборювати, — розповідає дівчина.

600 учасників, найрозумніших у своїй царині, зі 112 країн. Якщо порівнювати зі спортом, це чемпіонат світу. Керівник команди та професор КНУ ім. Т. Шевченка Богдан Рубльов каже, що медаль такої олімпіади відкриває двері в будь-які наукові школи, університети світу.

Завдання олімпіади відрізняються від шкільної програми. Замало просто знати формули і теореми. Шлях до правильної відповіді треба вигадати самостійно. Знайти розв’язок вдається одиницям.

Сама участь українських дітей — уже досягнення. Адже пандемія та повномасштабна війна не давали можливості нормально готуватися до олімпіади. Наші учасники відчули неймовірну підтримку від глядачів та конкурсантів з інших країн.

А поки дівчата передають привіт батькам на фронт та повертаються додому. Мріють, аби ворог зник з карти світу та чекають на результати вступних іспитів. Навчатися вирішили за кордоном.

Після навчання хочуть бути корисними рідній країні, сподіваються, що і Україні науковці будуть потрібні.

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