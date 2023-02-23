Университет Драгоманова изменил статус и название — подробности

Вызовы великой войны принимает украинское высшее образование. Отечественные вузы делают акцент на подготовке специалистов, нужных Украине сейчас и после победы.

Национальный педагогический университет имени Драгоманова недавно изменил статус и название. Теперь он называется Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова.

— Насчет этих изменений — в принципе мы не против. Мы хотим, чтобы наш университет развивался и мы с ним в ногу шли в современном мире. Учеба на высшем уровне стала, есть с чем сравнить. Чувствуется, что мы растем, — рассказывает студентка вуза Анна Радченко.

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Теперь это классический вуз, где будут готовить не только педагогов, но и специалистов разных направлений.

Из-за полномасштабного вторжения многие другие классические украинские вузы разрушены или повреждены. Виктор Андрущенко говорит, что их университет может стать альтернативой и готовить специалистов, которые нужны Украине сейчас и после победы.

В заведении уже прошли выборы ректора. Кто победил, смотри в сюжете.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему обучение полезно во время войны и как помочь ребенку адаптироваться к новой реальности.

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