Університет Драгоманова змінив статус і назву — подробиці

Виклики великої війни приймає українська вища освіта. Вітчизняні виші наголошують на підготовці фахівців, потрібних Україні зараз та після перемоги.

Національний педагогічний університет імені Драгоманова віднедавна змінив статус і назву. Тепер він називається Український державний університет імені Михайла Драгоманова.

— Щодо цих змін — в принципі ми не проти. Ми хочемо, щоб наш університет розвивався і ми з ним в ногу йшли в сучасному світі. Навчання на вищому рівні стало, є з чим порівняти. Відчувається, що ми ростемо, — розповідає студентка вишу Анна Радченко.

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Тепер це класичний виш, де готуватимуть не тільки вчителів, а й загалом спеціалістів різних напрямів.

Через повномасштабне вторгнення багато інших класичних українських вишів зруйновані чи пошкоджені. Віктор Андрущенко каже, що їхній університет може стати альтернативою і готувати фахівців, які потрібні Україні зараз та після перемоги.

У закладі вже відбулися вибори ректора. Хто переміг — дивись у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому навчання корисне під час війни та як допомогти дитині адаптуватися до нової реальності.

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