Самая ценная благодарность защитникам: в Одессе заработал шестой Recovery для ВСУ

Украинская реабилитация совершает ощутимый скачок в своем развитии и продвижении.

В Одессе на базе областной коммунальной больницы открыли уже шестой инновационный центр реабилитации военных Recovery.

Заведение обустроили по современным международным стандартам с учетом инклюзивности: широкие дверные проймы, специальное покрытие, перила на стенах и туалеты для маломобильных пациентов. Теперь украинские военные будут восстанавливаться по самым высоким стандартам реабилитации.

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Врачи отмечают, что технологическое оборудование позволяет преодолевать все функциональные нарушения пациентов и буквально ставить их на ноги.

Благодаря этому реабилитационному центру врачи могут принять вдвое больше пациентов. В рамках проекта здесь построили 13 палат с многофункциональными кроватями, соответствующей инклюзивной мебелью — все для комфортного пребывания защитников.

Поэтому квалифицированную и бесплатную помощь здесь смогут получить бойцы с огнестрельными и минно-взрывными ранениями из самых горячих участков фронта.

Всего до конца года планируется открыть десять из 12 реабилитационных заведений по всей стране. Проект воплощают в жизнь супруги филантропы Виктор и Елена Пинчуки.

Шесть таких центров уже работают в Киеве, Виннице, Днепре и Одессе. А в скором времени такие заведения во Львовской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областях. Так за год благодаря центрам квалифицированную помощь смогут получить около 12 тысяч украинских военных.

Также мы рассказывали, какие выплаты может получить раненый военный во время реабилитации и что для этого нужно.

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