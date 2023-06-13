Найцінніша подяка захисникам: в Одесі запрацював шостий Recovery для ЗСУ

Українська реабілітація робить відчутний стрибок у своєму розвитку та поступі.

В Одесі на базі обласного комунального шпиталю відкрили вже шостий інноваційний центр реабілітації військових Recovery.

Заклад облаштували за сучасними міжнародними стандартами з урахуванням інклюзивності: широкі дверні пройми, спеціальне покриття, поручні на стінах та вбиральні для маломобільних пацієнтів. Тепер українські військові будуть відновлюватись за найвищими стандартами реабілітації.

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Лікарі наголошують, що технологічне обладнання дозволяє долати всі функціональні порушення пацієнтів та буквально ставити їх на ноги.

Завдяки цьому реабілітаційному центру лікарі зможуть прийняти вдвічі більше пацієнтів. У рамках проекту тут побудували 13 палат з багатофункціональними ліжками, відповідними інклюзивними меблями — усе для комфортного перебування захисників.

Тому кваліфіковану і безкоштовну допомогу тут зможуть отримати бійці з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями з найгарячіших ділянок фронту.

Усього до кінця року планують відкрити десять з 12 реабілітаційних закладів по всій країні. Проект втілюють у життя подружжя філантропів Віктор та Олена Пінчуки.

Шість таких центрів вже працюють у Києві, Вінниці, Дніпрі та Одесі. А незабаром такі заклади будуть у Львівській, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській областях. Так за рік завдяки центрам кваліфіковану допомогу зможуть отримати близько 12 тисяч українських військових.

Також раніше ми розповідали, які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно.

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