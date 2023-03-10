Торопятся украсить храм ко дню победы Украины — в Виннице военные самостоятельно построили церковь

В Виннице военнослужащие собственными руками построили храм и принялись сами расписывать и вышивать иконы. Церковь построили на территории одной из частей.

Назвали храм символически, в честь святого великомученика Юрия Победоносца — римского воина, который защищал христиан и за отказ отречься от Христа был казнен.

С 2014 года капеллан Михаил Бабий был всегда рядом с военными, но службу по погибшим на Востоке героям приходилось править под открытым небом. Так что о строительстве церкви мечтал давно.

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Капеллан вместе с другими художниками-любителями объездили много храмов, чтобы вдохновиться и понять, как сделать их военную церковь уникальной.

Сейчас бойцы расписывают стены храма. Для них это психологическая реабилитация после участия в боевых действиях на трудных участках фронта.

Работаешь над иконой, а икона работает над тобой. Это внутренняя работа параллельная, — говорит военный Сергей Татчин.

Защитники спешат закончить работу над украшением церкви, потому что хотят организовать здесь праздничную службу в честь победы Украины над врагом.

Вера на войне сильно поддерживает дух военных. Многие носят крестики, молятся и имеют маленькие иконки. Читай, что рассказал капеллан Юрий Потыкун о службе и обязанностях.

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