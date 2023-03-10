Lifestyle

Торопятся украсить храм ко дню победы Украины — в Виннице военные самостоятельно построили церковь

Людмила Цымбалюк 10 марта 2023, 08:00

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Торопятся украсить храм ко дню победы Украины — в Виннице военные самостоятельно построили церковь
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Як не стати жертвою псевдоволонтерів
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0:03:15
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Претендент на Оскар! Стрічка про дітей з притулку Лисичанська змагатиметься за нагороду
0:03:15
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Претендент на Оскар! Фильм о детях из приюта Лисичанска будет соревноваться за награду
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