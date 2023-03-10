Поспішають оздобити храм до дня перемоги України — у Вінниці військові самостійно побудували церкву

У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм та взялися самі його розписувати та вишивати ікони. Церкву звели на території однієї з частин.

Назвали храм символічно, на честь святого великомученика Юрія Переможця — римського воїна, який захищав християн і за відмову відректися від Христа був страчений.

З 2014 року капелан Михайло Бабій був завжди поруч з військовими, та службу за загиблими на Сході героями доводилось правити просто неба. Тож про будівництво церкви мріяв давно.

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Капелан разом з іншими художниками-аматорами об’їздили багато храмів, щоб надихнутись та зрозуміти, як їхню військову церкву зробити унікальною.

Зараз бійці розписують стіни храму. Для них це психологічна реабілітація після участі в бойових діях на важких ділянках фронту.

Працюєш над іконою, а ікона працює над тобою. Це внутрішня робота паралельна, — каже військовий Сергій Татчин.

Захисники поспішають закінчити роботу над оздобленням церкви, бо хочуть організувати тут святкову службу на честь перемоги України над ворогом.

Віра на війні сильно підтримує дух військових. Багато з них носять хрестики, моляться та мають маленькі іконки. Читай, що розповів капелан Юрій Потикун про службу та обов’язки.

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