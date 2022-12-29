Квіти Перемоги: как купить редкие растения за полцены и помочь ВСУ

2000 растений из Нидерландов, и все за полцены. Редкие для Украины цветы в течение недели будут продавать на благотворительной ярмарке Квіти Перемоги.

— В этом году мы собираем на квадрокоптер для полка спецназначения Нацполиции. Ребята могут очень близко не подходить к врагу и заранее понимать его шаги. Это настоящий орлиный глаз ночью, — рассказывает руководитель Биржи Благотворительности Добродій Лолита Кузина.

Все деньги будут направлены на помощь нашим защитникам. Цель — собрать 280 тыс. грн на квадрокоптер, с помощью которого военные будут уничтожать вражескую технику. И все это за неделю.

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