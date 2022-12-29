Квіти Перемоги: як купити рідкісну рослину за півціни та допомогти ЗСУ

2000 рослин із Нідерландів, і все за півціни. Рідкісні для України квіти упродовж тижня продаватимуть на благодійному ярмарку Квіти Перемоги.

— Цього року ми збираємо на квадрокоптер для полку спецпризначення Нацполіції. Хлопці можуть дуже близько не підходити до ворога і заздалегідь розуміти його кроки. Це справжнє орлине око вночі, — розповідає керівниця Біржі Благодійності Добродій Лоліта Кузіна.

Усі гроші спрямують на допомогу нашим захисникам. Мета — зібрати 280 тис. грн на квадрокоптер, за допомогою якого військові прицільно нищитимуть ворожу техніку. І все це за тиждень.

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Дізнайся більше про ініціативу та як долучитися — у нашому сюжеті.

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Ми знаємо про квіти трохи більше, тож готові поділитися і з тобою. Читай, які квіти дарувати та як їх зберігати — основні норми квіткового етикету.