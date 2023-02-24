Сигнализация за полмиллиона гривен: рисунки известного Banksy теперь под защитой

В ноябре 2022 украинцев потрясли стрит-арт картины известного и загадочного британского уличного художника, политического активиста и режиссера Banksy.

Он тайно приехал в Украину и оставил после себя с десяток работ уличного искусства, которые стали символом поддержки нашего народа в войне.

Граффити загадочного художника нашли на разрушенных и изувеченных российскими снарядами зданиях Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, Горенки и Киева.

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Для сохранения работы Banksy от многочисленных опасностей разрушения или похищения, они были помещены под надежную защиту.

Система защиты: как выглядит сигнализация на работах Banksy

Стрит-арты будет защищать новейшая система, которую решили создать после того, как одну из работ художника в Горенке пытались украсть.

После прецедента все граффити надежно оградили не только от погоды, а и от вандализма и попыток похищения. Щитом стали сверхпрочные армированные поликарбонатные стекла и качественная сигнализация.

Надежную и уникальную систему защиты для каждого произведения искусства Banksy разработала одна из известных компаний. Ее создание обошлось разработчикам в полмиллиона гривен.

Читать по теме Таинственный Banksy оставил граффити в Бородянке. Кто это и самые известные работы художника в мире Один из самых загадочных современных художников Banksy создал рисунок в поселке Бородянка Киевской области.

Маркетинг-директор компании Ajax Systems Валентин Гриценко рассказал, что на всех объектах установили армированные стекла и сверхчувствительные датчики сигнализации. Если они сработают, на место сразу приедут правоохранители.

Датчики реагируют на движения, так что если кто-то попытается перелезть через парапет, чтобы приблизиться к рисунку и украсть или повредить его, сирены сразу подадут знак службе быстрого реагирования.

Также есть отдельные датчики, которые делают фотофиксацию места и помогают определить, действительно ли есть угроза. Кроме того, к каждой работе британского мастера был применен индивидуальный подход.

К примеру, чтобы защитить рисунок с дзюдоистом в Бородянке от неблагоприятных погодных условий, дополнительно было установлено временное защитное сооружение с сенсорами температуры, влажности и окисления.

Подобную дополнительную защиту применили еще к четырем работам художника в Киевской области.

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