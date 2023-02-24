Сигналізація за півмільйона гривень: малюнки відомого Banksy тепер під захистом

У листопаді 2022 року українців приголомшили стріт-арт картини відомого та загадкового британського вуличного художника, політичного активіста та режисера Banksy.

Він таємно приїхав в Україну та залишив по собі з десяток робіт вуличного мистецтва, які стали символом підтримки нашого народу у війні.

Графіті загадкового митця знайшли на зруйнованих і понівечених російськими снарядами будівлях Ірпеня, Бородянки, Гостомеля, Горенки та Києва.

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Щоб зберегти роботи Banksy від численних небезпек руйнування чи викрадення, їх помістили під надійний захист.

Система захисту: як виглядає сигналізація на роботах Banksy

Стріт-арти захищатиме новітня система, яку вирішили створити після того, як одну з робіт художника у Горенці намагалися поцупити.

Після прецеденту усі графіті надійно захистили не лише від нищівних погодних умов, а й від вандалізму та спроб викрадення. Щитом стало надміцне армоване полікарбонатне скло та якісна сигналізація.

Надійну та унікальну систему захисту для кожного витвору мистецтва Banksy розробила одна з найвідоміших компаній. Її створення обійшлося розробникам у півмільйона гривень.

Читати на тему Таємничий Banksy залишив графіті в Бородянці. Хто це та найвідоміші роботи художника у світі Один з найбільш загадкових сучасних митців Banksy створив малюнок у селищі Бородянка на Київщині.

Маркетинг-директор компанії Ajax Systems Валентин Гриценко розповів, що на всіх об’єктах встановили армоване скло та надчутливі датчики сигналізації. Якщо вони спрацюють, на місце одразу приїдуть правоохоронці.

Датчики реагують на рухи, тож якщо хтось спробує перелізти через парапет, щоб наблизитися до малюнку й поцупити чи пошкодити його, сирени одразу подадуть знак службі швидкого реагування.

Також є окремі датчики, які роблять фотофіксацію місця та допомагають визначити, чи справді є загроза. Крім того, до кожної роботи британського майстра застосували індивідуальний підхід.

Наприклад, щоб захистити малюнок з дзюдоїстом у Бородянці від несприятливих погодних умов, додатково встановили тимчасову захисну споруду з сенсорами температури, вологості та окислення.

Такий додатковий захист застосували ще до чотирьох робіт художника на Київщині.

Війна впиває на творчість не лише зараз. Читай, як відомі художники зображували жахи війни крізь роки.

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