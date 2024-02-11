Як варити кіноа: покроковий рецепт приготування екзотичного продукту

Кіноа — екзотична крупа, яка займає належне місце у раціоні здорового харчування. Найбільші виробництва розташовані в Перу, Болівії та Еквадорі. Її ще називають перуанським рисом або рисом інків.
У наших краях така крупа практично не використовується, у деяких сім’ях про неї взагалі не знають. Читай, як правильно варити кіноа на гарнір, щоб розкрити смак і користь, і як правильно їсти кіноа — у нашому матеріалі.
Найчастіше використовують для приготування швидких і поживних гарнірів, також цю крупу беруть як один з інгредієнтів для салатів. Кіноа буває різних видів: біла, червона та чорна.
Якщо порівнювати ці види по мінералах і вітамінах, то великої різниці немає. Та все ж найпопулярнішим видом вважається біла кіноа. Червону і чорну переважно використовують для салатів, випічки або прикрашання страв. Вони зберігають свій колір навіть після приготування та додають стравам красивий колір й чудовий смак.
Якщо ти ще не пробував (-ла) цю екзотичну крупу — спробуй, її поживність вже доказана вченими. Твій раціон збагатиться на ще один смачний, чудовий продукт.
Щоб більше дізнатись про цю незвичну для наших країн крупу — читай наш матеріал про кіноа та її вплив на здоров’я.
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