Як варити кіноа: покроковий рецепт приготування екзотичного продукту

Кіноа — екзотична крупа, яка займає належне місце у раціоні здорового харчування. Найбільші виробництва розташовані в Перу, Болівії та Еквадорі. Її ще називають перуанським рисом або рисом інків.

У наших краях така крупа практично не використовується, у деяких сім’ях про неї взагалі не знають. Читай, як правильно варити кіноа на гарнір, щоб розкрити смак і користь, і як правильно їсти кіноа — у нашому матеріалі.

Види кіноа та їх використання

Найчастіше використовують для приготування швидких і поживних гарнірів, також цю крупу беруть як один з інгредієнтів для салатів. Кіноа буває різних видів: біла, червона та чорна.

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Якщо порівнювати ці види по мінералах і вітамінах, то великої різниці немає. Та все ж найпопулярнішим видом вважається біла кіноа. Червону і чорну переважно використовують для салатів, випічки або прикрашання страв. Вони зберігають свій колір навіть після приготування та додають стравам красивий колір й чудовий смак.

З чим готувати можна готувати кіноа

Можна змішувати з гарбузовим насінням, коріандром, зеленою цибулею.

Смакувати на сніданок замість вівсянки, додаючи горіхи та фрукти.

З борошна кіноа можна приготувати різні продукти: від локшини до печива.

Проростки кіноа можна додавати в оригінальні салати.

Можна додавати в супи.

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Як правильно варити кіноа

Варити можна на воді, на молоці або будь-якому бульйоні. Кіноа промиваємо декілька разів, зливаючи воду. Промиту крупу викладаємо у каструлю. Заливаємо водою в співвідношення 1:1,5. Одна склянка кіноа та 1,5 склянки води. Додаємо щіпку солі. Ставимо на вогонь і щойно закипить, накриваємо кришкою, зменшуємо газ та варимо 15-20 хвилин, до повного вбирання води. Зварену крупу переміщуємо, накриваємо кришкою, і даємо ще настоятись 10 хвилин. Кіноа готова до споживання.

Як правильно готувати кіноа: відео

Якщо ти ще не пробував (-ла) цю екзотичну крупу — спробуй, її поживність вже доказана вченими. Твій раціон збагатиться на ще один смачний, чудовий продукт.

Щоб більше дізнатись про цю незвичну для наших країн крупу — читай наш матеріал про кіноа та її вплив на здоров’я.

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