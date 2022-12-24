Поєднання вівсянки й нуту: рецепт фалафеля від Ектора Хіменеса-Браво

Фалафель — страва Середнього Сходу, що є смаженими у фритюрі кульками з різними начинками. Найчастіше його готують із меленого нуту та загортають у піту з маринованими або свіжими овочами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати фалафель, читай у матеріалі.

Фалафель — покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом фалафеля з вівсянки й нуту. Таке поєднання не тільки неймовірно смачне, а ще й дієтичне! Спробуй приготувати фалафель за простим і швидким рецептом.

Фалафелі готують з багатьма начинками: гороховою, бобовою, із м’ятою, йогуртом, хумусом — додають усе, на що здатні людська фантазія і наші смакові рецептори. А в Ізраїлі фалафель вважають національною стравою. Тримай рецепт смачного фалафеля.

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Знадобиться

Нут — 320 г

Вівсянка — 320 г

Петрушка — 50 г

Часник — 50 г

Кінза — 50 г

Цибуля — 170 г

Лимонний сік — 10 мл

Зіра — 10 мл

Тахіні — 50 г

Сіль

Чорний перець

Приготування

Замочи нут на ніч. На ранок перемели його у м’ясорубці. До меленого нуту додавай перекручені петрушку, кінзу, часник, цибулю. Приправ суміш сіллю і перцем або іншими улюбленими приправами. Усю масу ретельно перемішай. Додай вівсяні пластівці і знову перемішай. Сформуй кульки та смаж їх 10 секунд у фритюрі. Для соусу змішай тахіні з лимонним соком і додай петрушку за смаком. Подавай фалафель із соусом, свіжими або маринованими овочами.

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