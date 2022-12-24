Їжа та рецепти

Поєднання вівсянки й нуту: рецепт фалафеля від Ектора Хіменеса-Браво

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 17:00
Фалафель — покроковий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Фото: Pexels

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