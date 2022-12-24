Поєднання вівсянки й нуту: рецепт фалафеля від Ектора Хіменеса-Браво

Фалафель — страва Середнього Сходу, що є смаженими у фритюрі кульками з різними начинками. Найчастіше його готують із меленого нуту та загортають у піту з маринованими або свіжими овочами. Сьогодні ми розповідаємо, як приготувати фалафель, читай у матеріалі.
Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом фалафеля з вівсянки й нуту. Таке поєднання не тільки неймовірно смачне, а ще й дієтичне! Спробуй приготувати фалафель за простим і швидким рецептом.
Фалафелі готують з багатьма начинками: гороховою, бобовою, із м’ятою, йогуртом, хумусом — додають усе, на що здатні людська фантазія і наші смакові рецептори. А в Ізраїлі фалафель вважають національною стравою. Тримай рецепт смачного фалафеля.
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Приготування
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