Що приготувати на Новий рік-2022 — авторські рецепти від зірок МастерШеф

До Нового року лишається все менше часу, і справжні господарі та господині вже назбирали низку рецептів, які обов’язково треба приготувати цього року. Але потім все одно перемагають олів’є та крабовий салат.

Ми пропонуємо тобі нові смачні та прості рецепти, які здивують тебе, твою родину та підкорять серця гостей. Навіть найзатятіші прихильники олів’є відставлять його в сторону.

Небанальні закуски

Гарбузові міні-оладки з ікрою

— Червона ікра — незмінний атрибут як на Новий рік, так і на усі свята. Але треба вміти обирати правильну і корисну, — розповідає у своєму Instagram власник рецепту, суддя кулінарного шоу МастерШеф Володимир Ярославський.

Також шеф-кухар каже, що найкорисніша ікра — заморожена, в ній менше солі і зовсім немає консервантів.

Інгредієнти

пюре гарбуза — 250 г

яйце — 1 шт.

борошно — 140 г

сіль — 2 г

розпушувач — 10 г

олія без запаху для смаження

Приготування

Борошно змішати з розпушувачем. У гарбузове пюре додати яйце, сіль та перемішати. Додати борошно, перемішати.

Смажити на олії, на середньому вогні маленькі оладки. Їх розмір можна визначити за допомогою чайної ложки.

З цими оладками та ікрою дуже вдало поєднується крем з авокадо, робити його не так і складно.

Інгредієнти для крему

авокадо — 1 шт.



оливкова олія — 1 ст. л



cіль, сік лимона і трішечки петрушки — за смаком

Очищене авокадо збити блендером з усіма інгредієнтами до кремової консистенції.

Далі час збирати наші смачні канапки з оладок та ікри.

На оладки викладаємо трохи крем-сиру, зверху додаємо крем з авокадо, зверху — ікра. Готово!

Розкажемо вам рецепт ще однієї смачнющої закуски, яка сподобається всім. І звичайні помідорки заграють новими фарбами.

В’ялені томати з козячим сиром

Цією закускою з в’ялених томатів поділився у своєму блозі учасник МастерШеф Богдан Шинкарьов.

Інгредієнти

помідори

сіль

приправи

оливкова олія

козячий сир

Приготування

Розрізаємо томати на чотири частини, дістаємо насіння та додаємо орегано, часник, перець та сіль.

Лайфхак

Сіль потрібна не тільки для смаку, а щоб волога з томатів пішла швидше.

Вмикаємо духовку на 60 градусів, додаємо трохи оливкової олії та відправляємо сушитися томати на шість годин, шкіркою вниз.

Після довгих, але таких виправданих годин очікування кладемо зверху козячий сир (можна замінити будь-яким вершковим).

І закуска готова!

Який же стіл без птиці

Запечена індичка

Куди ж новорічний стіл без смачного м’яса на столі. На своїй сторінці в Instagram кулінарний проект МастерШеф поділився смачним рецептом запеченої індички.

Інгредієнти

Індичка — 4,5–5 кг

Лимон — 3 шт.

Сухе біле вино — 75 мл

Палений цукор — 75 г

Рубані свіжі трави (шавлія, материнка, чебрець) — по 1 ст. л

Оливкова олія — 3 ст. л

Сіль, перець

Приготування

Індичку зачистити й видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами.

З лимонів зняти цедру і вичавити 4 ст. л соку. Потім м’якоть розрізати на половинки й помістити всередину птиці.

Щоб зробити лимонну глазур, треба змішати цукор, сік лимона і вино та поставити в холодильник.

Індичку скропити оливковою олією та відправити в духовку на 3,5 год при 150 °С.

За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.

Курка каччіаторе

Якщо ти не хочеш запікати цілу індичку, бо над цим треба заморочитись, пропонуємо тобі не менш смачну альтернативу.

Цією смачною куркою каччіаторе поділився найвідоміший шеф країни, суддя кулінарного шоу МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти

курячі стегна без шкіри й кісток — 6 шт.

великі гриби портобело (або інші) — 6 шт.

червона цибуля — 2 шт.

болгарський перець (обсмажений) — 500 г

оливки — 125 г

свіжий розмарин — 4 гілочки

червоне вино — 180 мл

томати з банки (або свіжі) — 400 г

Приготування

Курку треба приправити сіллю та перцем і покласти у велику, але неглибоку пательню. Смажити на оливковій олії, на середньому вогні десять хвилин, щоб утворилася золота скоринка. Не забувай регулярно перевертати Треба почистити та нарізати гриби, цибулю, перець, підготувати оливки без кісточок. З пательні прибрати курку і насипати в неї овочі. Перемішуй їх і згодам додай розмарин. Овочі можна смажити до готовності. Влий до овочів вино і дай йому випаритися, а потім додай помідори та воду з них, розбиваючи помідори ложкою. Все це треба довести до кипіння. Наступне, що треба зробити, — це перемішати курку з овочами та соками й поставити в духовку, розігріту до 175 градусів, на одну годину або поки курка не стане м’якою.

Смакота, аж пальчики оближеш. Наша редакція взяла собі цей рецепт на замітку.

Овочі, м’ясо, закуски, а де ж рибка?

А от і рибка!

Запечена риба

Запечена у фользі сьомга з картоплею та солодким гарбузом.

Щось незвичайне, новорічне та смачне. Цим рецептом у своєму Instagram поділилася учасниця МастерШеф Юлія Венедиктова.

Інгрідієнти

сьомга

гарбуз

картопля

крем-сир

приправи

Для соусу

йогурт

зелена цибуля

селера

сіль

лимонний сік

Приготування

Рибу приправити сіллю та гострою паприкою. Картоплю посолити, а гарбуз навпаки посипати цукром. Змішати крем сир, вершки та часник.

Викласти у фольгу рибу, картоплю, та гарбуз і поливаємо сиром-вершками.

Випікати близько 40 хвилин. Подаємо зі смачним соусом.

Новорічні свята сильно б’ють по нашому гаманцю. Здається, ніби нічого зайвого не купив, а всю зарплату витратив. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як заощадити на новорічному столі.