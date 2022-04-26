Йогурт — ще один суперфуд. П’ять причин додати йогурт до раціону

Йогурт часто недооцінюють, хоча цей натуральний кисломолочний продукт дуже позитивно впливає на організм.

Людям, які не страждають від непереносності лактози, можна спробувати додати його в раціон. Адже він, беззаперечно, має корисні властивості.

Травлення

Натуральний домашній йогурт поліпшує травлення завдяки високому вмісту живих біфідобактерій. Саме вони нормалізують кислотність шлунка, запобігають діареї, запору та навіть раку кишківника.

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Дуже часто стан та здоров’я шкіри залежить від того, наскільки добре працює наше травлення.

Коли з організму вчасно не виходять продукти розпаду органічних продуктів, це призводить до інтоксикації.

Внаслідок цього лімфатична система намагається вивести їх через пори й виникають запалення на шкірі.

Помічник у схудненні

Речовина L-карнітин допомагає активізувати спалення жиру.

Вона продається у вигляді дієтичного додатка, проте є натуральна альтернатива — йогурт.

Лише одна склянка йогурту, випита за годину до тренування, допоможе вам активізувати спалення жирових відкладень.

Важливо, що працює ця речовина тільки в парі з фізичними навантаженнями, тоді ефект буде дуже помітний.

Жіноче здоров’я

Жіночий статевий орган має власну мікрофлору, сприятливу до розвитку бактерій та грибків.

Проте є як хороші бактерії, так і погані. До хороших належать молочнокислі бактерії, які містяться в йогурті.

Саме вони захищають жіноче здоров’я від грибкових захворювань, нормалізують стан мікрофлори та є профілактикою молочниці.

Йогурт замість молодильного яблука

Йогурт містить дуже корисну для вашого кишківника молочну кислоту.

Вона вбиває шкідливі бактерії, які викликають процеси гниття їжі, і тим самим уповільнює старіння шкіри.

Покращує імунітет

Натуральний йогурт без додатків та цукру сприяє збільшенню кількості T-клітин в організмі.

Завдяки їм підвищується загальний рівень імунітету.

Тож можна стверджувати, що цей продукт у натуральному вигляді дуже корисний і може покращити стан організму після стресу.

Йогурт часто використовують для приготування сніданків. Нутриціологиня розповіла про найтиповіші помилки в сніданках і як почати свій день правильно та з легкістю в шлунку.