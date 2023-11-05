Квашені яблука на зиму. Згадуємо старі рецепти та насолоджуємося незвичним смаком

Квашення — давня традиція зберігання харчів. Наші предки на зиму фрукти та овочі зберігали в основному способом квашення або сушіння. Весь процес бродіння і зберігання проходив в основному в бочках, оскільки такої місткості як банки ще не було. Згадаємо старий рецепт квашення яблук на зиму, але з сучасними підходами. Як правильно квасити яблука в домашніх умовах — в нашому матеріалі.
Традиційно використовують лише тверді кисло-солодкі яблука пізніх сортів, такі як антонівка, ранет Симеренка, титівка.
Якщо не плануєш їсти квашені яблука одразу, а споживати протягом зими, а то й весни — потрібно після процесу бродіння винести їх у льох, або якесь прохолодне місце.
Інгредієнти на 3-літрову банку:
Приготування:
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Квашені яблука на зиму в банці — це ще один рецепт в нашу скарбничку поповнення організму вітамінами в зимовий період. Смачного!
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