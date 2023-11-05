Квашені яблука на зиму. Згадуємо старі рецепти та насолоджуємося незвичним смаком

Квашення — давня традиція зберігання харчів. Наші предки на зиму фрукти та овочі зберігали в основному способом квашення або сушіння. Весь процес бродіння і зберігання проходив в основному в бочках, оскільки такої місткості як банки ще не було. Згадаємо старий рецепт квашення яблук на зиму, але з сучасними підходами. Як правильно квасити яблука в домашніх умовах — в нашому матеріалі.

Які яблука підходять для закваски?

Традиційно використовують лише тверді кисло-солодкі яблука пізніх сортів, такі як антонівка, ранет Симеренка, титівка.

Якщо не плануєш їсти квашені яблука одразу, а споживати протягом зими, а то й весни — потрібно після процесу бродіння винести їх у льох, або якесь прохолодне місце.

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Рецепт квашених яблук на зиму

Інгредієнти на 3-літрову банку:

яблука;

1 ложка солі;

2 ложки цукру;

вода;

листочки смородини, вишні.

Приготування:

Підготувати чисті банки та кришки. Добре миємо яблука, перекладаємо їх у банку. Яблука, утрамбовуючи, накидаємо до верху банки. На 3-літрорву банку треба півтора літра чистої води. У воду додаємо сіль, цукор та все розмішуємо. Цією водою заливаємо яблука під самий верх, так, щоб яблука були накриті. Можна в банку додати декілька листочків смородини, вишні. Накриваємо капроновою кришкою. Ретельно збовтуємо банку. Ставимо банку у глибоку посудину, щоб під час бродіння розсіл не витікав на підлогу. Ставимо в тепле місце. Через 5-6 днів квашені яблука можна винести в холодне місце.

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Квашені яблука — рецепт у відео

Квашені яблука на зиму в банці — це ще один рецепт в нашу скарбничку поповнення організму вітамінами в зимовий період. Смачного!

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