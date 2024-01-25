Як зробити фрукти “у склі”: святковий десерт, який вразить всіх гостей

Фрукти “у склі” — це смачний і дуже простий рецепт солодощів, який вражає своєю красою. Адже при подачі страв на той же Новий рік важливо, аби вони були не повсякденними, прикрашеними різними смачними елементами. Як зробити фрукти “у склі” у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Фрукти “у склі”: покроковий рецепт

Якщо ти думаєш про те, як зробити фрукти “у склі” самостійно, то зробити це досить просто. Для цього потрібно взяти всього три інгредієнти.

Інгредієнти:

Зараз також дивляться

200 г цукру;

100 г води;

фрукти (які ти любиш).

Спосіб приготування:

У сотейник засип 200 г цукру та влий 100 мл води. Постав на плиту та на невеликому вогні доведи до кипіння. Після кипіння зменшуй вогонь до мінімального. Сироп не перемішуй протягом всього процесу варіння. Він буде кипіти й поступово набуватиме жовтуватого кольору. Варіння сиропу займає від 15 до 25 хвилин. Його готовність перевіряй, капаючи сироп у холодну воду (він буде швидко застигати у воді). Мандарини очисть від шкірки та від білої плівки. Далі відбери найдрібніші мандарини з невеликим отвором посередині, в який вклади палички для суші або шпажки. Мандарини обмокай в гарячому сиропі, прокручуй, щоб рівномірно розподілити сироп. Оскільки карамель швидко застигає і густіє, працюй з нею оперативно. Застиглі карамельні мандарини можна поставити у високу склянку. Таким же способом можна карамелізувати інші фрукти за бажанням.

Як зробити “скляні” фрукти з карамеллю: рецепт з використанням олії

Інгредієнти:

300 г фруктів або ягід;

рослинна олія;

200 г цукру;

10 мл лимонного соку;

70 мл води.

Спосіб приготування:

Перш ніж розпочати, перебери ягоди й фрукти, ретельно промий їх і наріж невеликими шматочками. Кожен шматочок акуратно нанизуй на шпажку. Підготуй легку карамель. Для цього в невелику каструлю насип цукор, додай лимонний сік і воду. Постав каструлю на середній вогонь і ретельно перемішуй, доки суміш не доведеться до кипіння. Залишається лише обмокнути кожен шматочок фрукта або ягід у солодку масу. Не чекай, доки карамель сама застигне. Заздалегідь підготуй склянку з льодяною водою, щоб занурити в неї фрукти після того, як вони будуть покриті карамельним шаром. Готові карамелізовані ягоди й фрукти слід розкладати на тарілку, попередньо змащену рослинною олією, щоб уникнути прилипання солодких ласощів до поверхні посуду.

Цукор — джерело серотоніну, а ще хвороб. Надмірне споживання рафінованого цукру загрожує розвитком депресії, проблем з печінкою, діабетом, і це неповний перелік. Читай, який цукор можна вживати, щоб зменшити його шкідливий вплив на організм.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.