Як зробити фрукти “у склі”: святковий десерт, який вразить всіх гостей

Фрукти “у склі” — це смачний і дуже простий рецепт солодощів, який вражає своєю красою. Адже при подачі страв на той же Новий рік важливо, аби вони були не повсякденними, прикрашеними різними смачними елементами. Як зробити фрукти “у склі” у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Якщо ти думаєш про те, як зробити фрукти “у склі” самостійно, то зробити це досить просто. Для цього потрібно взяти всього три інгредієнти.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Цукор — джерело серотоніну, а ще хвороб. Надмірне споживання рафінованого цукру загрожує розвитком депресії, проблем з печінкою, діабетом, і це неповний перелік. Читай, який цукор можна вживати, щоб зменшити його шкідливий вплив на організм.
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