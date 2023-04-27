Коли гарні рослини викликають сльози та нежить: алергія на цвітіння навесні та її профілактика

З приходом весни ми радіємо початку нового життєвого циклу багатьох рослин. Не можемо пройти повз квітучі дерева, робимо десятки фото уквітчаних вулиць та любуємося зеленими відтінками. Але те, що приносить одним радість, алергікам дарує сльози, нежить та постійне чхання.

Ми розповімо про алергію на цвітіння навесні: що це таке, чому виникає та на що може бути. А також ти дізнаєшся, як полегшити симптоми, та яка існує профілактика.

Алергія на цвітіння: що це таке

Алергію на цвітіння рослин називають полінозом. Він починається ранньою весною та може тривати до заморозків. У цей період найпоширенішим алергеном є квітковий пилок, який потрапляє у наш організм.

Весняна алергія може виникати через спадковість, слабкий імунітет, низьку стресостійкість організму. Інколи причиною полінозу може бути неправильне харчування.

На що може бути алергія навесні

Алергія навесні може виникати на цвітіння близько 100 видів рослин. Чим дрібніший пилок має рослина, тим більша ймовірність викликати алергію. Серед найчастіших алергенів є пилок:

в’яза;

берези;

клена;

дуба;

вільхи;

ясена;

ліщини;

акації;

верби;

тополі;

осики;

кульбаби тощо.

Лікування та профілактика алергії на цвітіння

Насамперед треба звернутися до лікаря. Він зможе визначити важкість твого стану та підібрати правильні ліки.

Крім медикаментозного лікування, полегшити симптоми алергії на цвітіння можуть прості поради:

не виходити на вулиці з 05:00 до 10:00, вважається, що пік цвітіння припадає на цей час;

намагатися уникати перебувати на сонці;

під час прогулянок можна носити маску;

після прогулянки добре вимивати руки;

завісити вікна цупкою тканиною, яка не попускала б пилок у домівку;

частіше купати домашніх тварин;

не сушити білизну на вулиці під час періоду цвітіння;

проводити вдома якомога частіше вологе прибирання.

Раніше ми розповідали про симптоми сезонної алергії та як допомогти собі самостійно.

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