Здоров'я та краса

Коли гарні рослини викликають сльози та нежить: алергія на цвітіння навесні та її профілактика

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Квітня 2023, 14:00
Алергія на цвітіння: симптоми, діагностика та лікування
Фото: Pexels

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