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Незацікавленість та лікування наосліп: вісім “червоних прапорців”, які свідчать про некомпетентність гінеколога

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Лютого 2023, 14:00
гінеколог
Фото: Pexels

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