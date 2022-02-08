Битва за їжу у Кривому Розі: наслідки конфлікту кур‘єра та клієнта

Битва через їжу розгорілася у Кривому Розі. Чубились кур’єр служби доставки та клієнт. У хід пустили газовий балончик та навіть пістолет.

Все почалося з того, що кур’єр під’їхав до іншого під’їзду і попросив забрати їжу. Клієнта це роздратувало, тож він відмовився пройти зайвих десять метрів.

Почалася суперечка. Коли слів забракло, кур’єр дістав балончик та забризкав замовнику очі. Той у відповідь дістав травматичного пістолета. Обидва вгамувалися лише тоді, коли на виклик приїхали правоохоронці.