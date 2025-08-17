Зустрілись у шкільному автобусі! Дивовижна історія кохання медикині та військового

Ця історія кохання двох військових, які познайомились у жовтому шкільному автобусі по дорозі на полігон, не залишає байдужим нікого.

Медсестра з 20-річним досвідом роботи у Чехії Світлана повернулась в Україну рятувати поранених воїнів.

Кирило, досвідчений військовий, підірвався на міні у травні цього року і втратив ногу. Під час вибуху Світлана чула по рації про поранення коханого, водночас рятуючи інших бійців.

Зараз Кирило проходить реабілітацію у Львові, вчиться ходити на протезі, а пара планує відкрити кав’ярню після війни.

Про їхню історію кохання можна знімати фільм.

Кирило став на одне коліно не в ресторані чи на узбережжі моря, а в хатині на передовій. Під акомпанемент вибухів, а свідками стали побратими.

До того, як доля звела їх в одному автобусі, їхні дороги були зовсім різні. Кирило вже добре знав, що таке армія. Пройшов строкову службу, потім кілька років віддав Нацгвардії. А Світлана, медсестра, 20 років життя провела у Чехії, рятуючи людей у лікарні, але війна повернула її додому. — Я думала, що як врятую хоча б одну людину, чийогось брата, чоловіка, сина — це вже буде добре, — каже Світлана. На війні, бувши в одній бригаді, вони завжди хвилювались одне за одного. Цьогоріч у травні Кирилу не пощастило. Вночі захисник віз побратимів на позицію і наступив на вибуховий пристрій. Читати на тему Скинули електробайк з дрона: унікальна історія порятунку бійця бригади Рубіж Боєць з позивним Танкіст був один в оточенні окупантів протягом п’яти днів. Для його порятунку бригада наважилася на нечувану операцію — скид електробайка з дрона. Світлана пригадує: по рації зрозуміла, що щось трапилось з коханим. В цей час вона рятувала інших хлопців. Вони зустрілись вже у Слов’янську. Звідти Кирила відправили до Дніпра, а потім до Львова. Нині він проходить реабілітацію в центрі Unbroken. Декілька днів тому він вперше став на протез і вже помалу його освоює. Зараз понад усе Кирило мріє про відновлення, а згодом разом зі Світланою планують відкрити кав’ярню. Раніше ми розповідали тобі про родину Грушок, які виживають у замінованій Камʼянці. Читай про них у матеріалі за посиланням.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!