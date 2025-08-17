Відео Люди

Зустрілись у шкільному автобусі! Дивовижна історія кохання медикині та військового

Оксана Ясницька, Журналістка програми Вікна-новини 17 Серпня 2025, 09:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь