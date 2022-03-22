“Який з мене снайпер, я на одне око сліпий.” Перехопленні телефонні розмови російських військових

В мережі продовжують публікувати перехоплені емоційні телефонні розмови російських військових зі своїми рідними та “колегами”.

Ці дзвінки свідчать, що російські військові деморалізовані.

60-70% вцілілих. Ось таку інформацію доносять найвищому військово-політичному керівництву Росії щодо кількості загиблих окупантів.

Щоправда, у такі цифри, не вірять самі рашисти. Бо ж знають, який стан справ у них насправді.

У телефонних розмовах, вони розповідають, що вижити вдалося заледве 20%. Жаліються також на те, що їхню техніку майже всю знищили.

Їхній страх та відчай зрозумілий, адже наші ЗСУ мають неабиякий бойовий дух, нам є за що боротися. Раніше ми розповідали про втрати ворога станом на 22.03.22.