Російський Supercam уже не літає: карта бойових дій в Україні 27 квітня в режимі онлайн

Російський безпілотник Supercam минулої доби намагався дізнатись ситуацію на карті бойових дій, однак зазнав поразки у битві з авіацією Сил оборони України.

Також не пощастило 11 районам скупчення противника. Та попри це, російське Міноборони продовжує шукати собі нових жертв та способи їх мотивувати піти в окупантську армію.

Так, Інститут дослідження війни зазначає, що військове керівництво РФ намагається стимулювати в’язнів фінансово, щоб ті йшли воювати проти України. Та їх тут спіткає та ж участь, що й інші тисячі загарбників зі зведення Генштабу ЗСУ.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські ультранаціоналісти продовжують виступати за вжиття Кремлем сталінських репресій.

Кремль продовжує уникати вжиття відверто репресивних заходів, ймовірно, оскільки переймається через стабільність режиму Путіна.

Водночас Міноборони РФ намагається фінансово стимулювати російських в’язнів воювати в Україні, пропонуючи їм компенсацію, еквівалентну компенсації російських добровольців.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 27 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав три ракетних, 31 авіаційного удару та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Медведівка, Галаганівка, Леонівка, Буда-Вороб’ївська, Грем’яч Чернігівської області, Зноб-Трубчевська, Чернацьке, Середина-Буда, Бачівськ, Сидорівка, Шпиль та Миколаївка Сумської області. А також Гур’їв Козачок, Глибоке, Олійникове та Зелене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Терни, Торське, Діброва, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут.

До того ж протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Диліївка, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті числені атаки противника в районі Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Разом з тим протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області. А також Берислав, Козацьке, Токарівка, Антонівка, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Supercam.

Україна зараз як ніколи потребує підтримки своїх партнерів для закриття простору над важливими об’єктами та задля вдалого контрнаступу. Тому США передали Україні свої зенітно-ракетні установки. Читай детальніше про ЗРК Patriot.

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