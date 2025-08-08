Карта бойових дій 8 серпня 2025: півтори сотні боїв на всій лінії фронту

Карта бойових дій 8 серпня 2025 — твій путівник, якщо цікавишся подіями на передовій.

Яке становище на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська просунулися в торецькому напрямку та, ймовірно, зайшли у Торецьк.

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 серпня 2025 року

Генштаб повідомляє, що за добу зафіксовано 143 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 86 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів-камікадзе та здійснили майже шість тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 — з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Середина-Буда Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Червона Криниця Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та п’ять артилерійських засобів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень. Ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 46 керованих бомб, здійснив 377 обстрілів, зокрема 16 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Мирного, Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 25 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зелена Долина, Карпівка, Ямполівка, Колодязі, Торське, а також у бік Серебрянки, Григорівки й Ольгівки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки та Федорівки, супротивник чотири рази атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбники наступали в районі Оріхово-Василівки та у бік Новомаркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили десять атак в районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Олександро-Калинового та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Філія, Товсте, Зелене Поле, Вільне Поле, Комишуваха, Воскресенка та у бік Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі атаки поблизу Кам’янського та у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник здійснив одну невдалу спробу просунутись вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1040 осіб.

Також українські воїни знешкодили сім танків, сім бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, 238 безпілотних літальних апаратів та 126 одиниць автомобільної техніки.

Карта бойових дій 8 серпня

Карта бойових дій 8 серпня 2025: півтори сотні боїв на всій лінії фронту / 12 Фотографій

Як артилеристи на Новопавлівському напрямку спиняють один суцільний повзучий штурм, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!