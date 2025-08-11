Карта бойових дій 11 серпня 2025: ЗСУ вправно нищать ворога на Покровському напрямку

Карта бойових дій 11 серпня 2025 — оцінка реальної ситуації на фронті на фоні розпачливих думок. Нині нелегко — аби нашу долю без нас не вершили. Та краще час очікування монетизувати у збори та донати!

Який стан справ на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що європейські союзники продовжують сигналізувати про свою підтримку України напередодні саміту на Алясці.

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Лимана.

Оперативна ситуація в Україні станом на 11 серпня 2025 року

Генштаб повідомляє, що за минулу добу зафіксовано 122 бойових зіткнення.

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинувши 66 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 691 удар дроном-камікадзе та 4 127 обстрілів позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дві атаки російських загарбників. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб, здійснив 275 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська відбили чотири атаки ворога в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших військ. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні вісім разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Дотепер тривають два боєзіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 108 та поранили 56 окупантів, знищили вісім одиниць автомобільної техніки, 13 БпЛА та склад боєприпасів; також пошкодили три гармати, два автомобілі та танк загарбників.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Бої продовжуються у чотирьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили атаку загарбників.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

Карта бойових дій 11 серпня

Карта бойових дій 11 серпня 2025: ЗСУ вправно нищать ворога на Покровському напрямку / 12 Фотографій

Генштаб

Генштаб

