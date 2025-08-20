Відео Україна

Карта бойових дій 20 серпня 2025: у росіян все більше спроб прорватися на Новопавлівському напрямку

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Серпня 2025, 09:00
карта бойових дій
Карта бойових дій за 20 серпня

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь