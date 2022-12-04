Мобільний центр Надія в дії — безкоштовна медична допомога у Мукачеві

Мобільний центр допомоги діє в закарпатському місті Мукачеве. Там місцеві й переселенці отримують і медичну, і психологічну допомогу.

Від аналізу крові до масажу. У мобільному центрі є радіостудія, де кожен може поділитися своєю історією із слухачами радіо Голос надії. Бо духовна підтримка теж важлива.

У нас працює психолог, пастори-капелани, які спілкуються з людьми, дають надію. Ми маємо на меті розповідати світу про події в Україні, як воно є насправді. З перших вуст, — ділиться керівник проекту Андрій Скорина.

Щодня на обстеження сюди приходить майже 60 осіб. До мобільного центру по допомогу йдуть і місцеві, і переселенці.

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Після Мукачева центр допомоги на колесах поїде до Чернівців, а звідти – до всіх звільнених від окупації українських міст.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про координаційний центр для українців та допомогу людям.