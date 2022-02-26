Очікував легкої прогулянки, а отримав пекло! Шмигаль про війну в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав черговий брифінг щодо війни в Україні.

Читайте основні тези промови прем’єр-міністра.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Уряду, на якому було ухвалено низку важливих рішень.

Забезпечення стабільної роботи виробників продовольства

Максимальний строк, за яким здійснюватимуться розрахунки за поставлені соціально значущі харчові продукти українського виробництва, становитиме не більше десяти календарних днів з дня виставлення постачальником відповідного рахунку.

Забезпечення військових запасом дизельного пального

Це має зробити Державне агентство резерву.

Конфісковане майно перейде на потреби ЗСУ

Конфісковане за рішенням суду та Державною митною службою майно буде передано на потреби Збройних Сил України.

Координація доставлення гуманітарної допомоги до українців

Держприкордонслужба та Держмитслужба має забезпечити спрощений режим перетину державного кордону для транспортних засобів, що здійснюватимуть доставлення гуманітарної допомоги.

Військово-цивільні адміністрації разом із Нацгвардією, Нацполіцією та ДСНС забезпечать її прийняття, розміщення та зберігання.

Безперебійна виплата пенсій

У разі, якщо люди не можуть отримати кошти за місцем проживання, або якщо немає можливості направити кошти на зазначений рахунок, то виплата пенсій та допомог здійснюватиметься грошовим переказом.

Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв’яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання в теперішніх умовах.

Тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білоруссю

Громадяни України, які перебувають на території цих країн і хочуть повернутись додому, зможуть в’їхати в Україну спокійно і безперешкодно.

Також прем’єр-міністр звернувся до цивілізованих країн з закликом про допомогу й подякував державам, які вже відправили й продовжують відправляти в Україну зброю та інші товари, необхідні для забезпечення діяльності ЗСУ й нашої медицини.

Якщо ви хочете якнайшвидшої перемоги України над російськими окупантами, пропонуємо почитати, як допомогти армії України: куди перераховувати гроші та як допомогти фізично.