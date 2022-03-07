Олег Псюк про війну в Україні, що буде з гуртом Kalush та доля Євробачення 2022

Ще кілька тижнів тому ми сперечалися, кому краще представляти Україну на Євробаченні, тепер же разом як один єдиний організм боремося проти заклятого ворога за свою свободу.

Соліст офіційного представника на пісенному конкурсі гурту Kalush Олег Псюк розповів, як він із командою допомагає рідній країні йти до спільної перемоги.

Виконавець говорить, що сам організував волонтерську команду для допомоги людям практично з усім: з транспортом, житлом та прихистком, ліками, їжею.

Наша команда максимально розділилась. Один з нас навіть пішов у тероборону. Допомагаємо хто чим може.

Волонтерська команда Олега складається з 20 осіб. Разом вони працюють по всій території України, а не лише у рідному місті репера.

Тому він наголошує, якщо вам потрібна допомога, можна сміливо звертатись до нього в Instagram. Все можна вирішити онлайн.

Що ж буде з Євробаченням

Олег розповідає, що з організаторами все ж намагається спілкуватись, але нічого конкретного сказати з цього приводу поки не може, як і вони.

Маємо надію, що до Євробачення все закінчиться, і ми поїдемо у звичайному режимі.

Щодо стрімкого злету популярності пісні не лише через Відбір, але й початок війни, говорить, що цей трек вважає містичним.

Спочатку він написав і присвятив її мамі. Потім з командою надсилали кілька пісень для відбору, і організатори обрали саме цю композицію.

Вона ще й виграла Відбір і тепер, як говорять, прям стала гімном війни.

Ведучий телемарафону Вадим Карп’як висловив свої сподівання щодо цього:

Я б волів, щоб вона стала не лише гімном війни, але й гімном нашої перемоги. Сподіваюсь, так і буде.

Нагадаємо, раніше співачка Настя Каменських розповіла про волонтерство та інформаційну війну в Instagram.